В ДНР сообщили о смерти заключенного, раненного при обстреле Горловки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (129)

Вывеска на въезде в Горловку. Архивное фото

Вывеска на въезде в Горловку. Архивное фото

ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Заключенный исправительной колонии, получивший ранение в результате обстрела украинских силовиков окраин подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, умер, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Горловка Иван Приходько.

Ранее градоначальник сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков окраин Горловки ранение грудной клетки получил заключенный исправительной колонии.

"К сожалению, получивший сегодня ранение…. уроженец Константиновки, заключенный исправительной колонии 57 скончался", — говорится в сообщении.