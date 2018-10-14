В ЛНР обратились к жителям подконтрольных Киеву районов Донбасса

ЛУГАНСК, 14 окт — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко призвал жителей подконтрольных Киеву территорий не допускать размещения техники ВС Украины в жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о гибели двух женщин в результате обстрела со стороны украинских силовиков поселка Марьевка на территории республики.

"Обращаю внимание гражданского населения всех подконтрольных Киеву населенных пунктов: разрешая либо не обращая внимания на размещение вооружения и военной техники ВСУ на улицах, во дворах своих домов, территориях муниципальных учреждений, вы даете согласие на гибель мирного населения, гибель таких же украинцев, как и вы", — заявил Марочко.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами противостояния продолжаются перестрелки.