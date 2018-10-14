В Киеве прошел молебен в честь предоставления автокефалии украинской церкви

Президент Украины Петр Порошенко во время молебна по случаю ожидаемого решения о предоставлении автокефалии церкви на Украине. 14 октября 2018

Президент Украины Петр Порошенко во время молебна по случаю ожидаемого решения о предоставлении автокефалии церкви на Украине. 14 октября 2018

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости. Молебен по случаю ожидаемого решения о предоставлении автокефалии церкви на Украине прошел в воскресенье на Софийской площади в Киеве, сообщает агентство "Украинские новости".

По данным агентства, молебен начался около 10.35 (совпадает с мск), перед этим выступили президент Украины Петро Порошенко, глава Киевского патриархата Филарет, предстоятель Украинской автокефальной православной церкви Макарий. Также поздравил участников представитель Украинской православной церкви. В 11.00 (совпадает с мск) церемония закончилась.

Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.