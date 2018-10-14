Пушков прокомментировал введение Киевом языковых квот на телевидении

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что закон о введении квот на украинский язык на телевидении Украины заталкивает страну в культурную провинциальность.

Закон о квотах на украинский язык на телевидении вступил в силу на Украине с 13 октября, на украинском языке должно быть 75% вещания.

"Введение жестких языковых квот для теленакалов на Украине в ущерб передачам на русском языке не столько поможет украинскому языку, сколько снизит аудиторию каналов, как это уже происходит. Украину заталкивают в культурную провинциальность. В итоге зритель проголосует ногами", — написал Пушков в Twitter.

Он отметил, что на русском языке в мире разговаривают около 280 миллионов человек, он входит в шестерку ведущих языков мира.

"Провинциальные законы киевских властей, с 2014 года мечтающих искоренить русский язык, ничего здесь не изменят", — добавил Пушков.



