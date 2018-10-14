В Бельгии неизвестные ранили двоих полицейских

БРЮССЕЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Двое сотрудников полиции получили огнестрельные ранения в Бельгии при попытке остановить подозрительный автомобиль, находившиеся в салоне злоумышленники открыли огонь и скрылись, сообщила в воскресенье федеральная полиция.

"Желаем выздоровления двум нашим коллегам из управления полиции Фесдре, получившим ранения этой ночью во время стрельбы", — говорится в сообщении в официальном аккаунте федеральной полиции.

Об инциденте с ранением полицейских также сообщил глава МВД Ян Янбон. Поддержку полицейским выразил и премьер Шарль Мишель. "Моя поддержка двум раненным полицейским во время стрельбы. Мы должны быть непреклонны перед теми, кто нападает на правоохранительные органы", — говорится в сообщении в его Twitter.