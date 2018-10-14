В Индонезии спасли 17 детей, пропавших после наводнения, сообщили СМИ

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Спасатели обнаружили 17 школьников, которые пропали без вести после того, как здание начальной школы на западе Индонезии затопило из-за наводнения, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на местные власти.

17 missing students in North Sumatra flood rescued #jakpost https://t.co/G3YXc1EraA — The Jakarta Post (@jakpost) 14 октября 2018 г.

​Ранее сообщалось, что наводнения и оползни на западе Индонезии унесли жизни 22 человек, десятки получили ранения. Среди погибших были 11 школьников из деревни Муара Салади в округе Мандайлингнатал провинции Северная Суматра, еще 15 человек числились без вести пропавшими.

Как сообщает издание, Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) заявило, что число погибших учеников затопленной государственной начальной школы SD 235 в деревне Муара Салади возросло до 12. Все погибшие были младше 12 лет.

Помимо 17 учащихся, были спасены два учителя. Семь выживших школьников получили травмы и сейчас проходят лечение в местных государственных клиниках, уточняется в сообщении.

Внезапные наводнения и оползни, ставшие причиной гибели людей, обрушились на провинции Западная Суматра и Северная Суматра на одноименном острове Суматра. Сильные ливни продолжались с четверга, при этом стихия разрушила 48 домов. Доступ к пострадавшим районам затруднен из-за плохого состояния дорог. По заявлению местных властей, десятки людей были "погребены под грязью" после внезапных наводнений, поиски продолжаются, поэтому число погибших может возрасти.