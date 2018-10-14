Взрывы на арсенале под Черниговом повредили 80 домов

Местная жительница осматривает окно, выбитое в результате взрыва на военном складе в Черниговской области. 9 октября 2018

Местная жительница осматривает окно, выбитое в результате взрыва на военном складе в Черниговской области. 9 октября 2018

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости. Взрывы на арсенале под Черниговом, где ранее произошел пожар, повредили 80 домов в 10 населенных пунктах, сообщила в воскресенье пресс-служба Черниговской областной государственной администрации.

По данным властей, рабочие группы в зоне чрезвычайной ситуации проводят комиссионные обследования жилых зданий, сооружений, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения.

"По результатам обследований определено поврежденными 80 домов, квартир и других капитальных сооружений в 10 населенных пунктах", — говорится в сообщении.

На арсенале под Черниговом во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным украинского минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных.

Арсенал в Черниговской области — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. В минобороны в четверг сообщали, что пожар практически ликвидирован, остались два очага тления, в пятницу из-за ветра увеличилась интенсивность взрывов, в субботу утром в период с 8 до 12 часов произошел только один взрыв.