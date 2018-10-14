Обстрел украинскими войсками Марьевки обсудят в Минске, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (127)

Военнослужащий Народной милиции ЛНР у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 14 окт — РИА Новости. Вопрос обстрела поселка Марьевка в самопровозглашенной Луганской народной республике со стороны ВС Украины, повлекший гибель мирных жителей, будет поднят на ближайшем заседании подгрупп Контактной группы в Минске, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о гибели двух женщин в результате обстрела со стороны украинских силовиков поселка Марьевка на территории республики.

"Все преступления (со стороны официального Киева — ред.) тщательно документируются и это также. И будут представлены мировой общественности на ближайшей встрече в Минске",- заявил Марочко.

Представитель ЛНР возложил вину за гибель мирных жителей в Донбассе непосредственно на президента Украины Петра Порошенко.