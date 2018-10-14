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Главы МИД стран ЕС намерены утвердить план новых санкций против России

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Санкции в отношении России (7081)
(обновлено: 13:10 14.10.2018)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкФлаг Европейского Союза на улице Лондона. Архивное фотоФлаг Европейского Союза на улице Лондона. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза планируют утвердить план новых санкций против России в связи с применением химического оружия. Об этом говорится в пресс-релизе британского МИД, поступившем в РИА Новости. 

Здание МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости
Россию невозможно запугать ультиматумами, заявили в МИД
Министры иностранных дел стран ЕС соберутся 15 октября в Люксембурге, чтобы официально утвердить "санкционный режим, предложенный Великобританией и Францией после атак в Сирии и Солсбери", отмечает Форин-офис.

Перед переговорами глава британского внешнеполитического ведомства Джереми Хант встретится с коллегами из Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Болгарии, Хорватии и Румынии и поблагодарит их за "поддержку и решимость в рамках глобальных усилий по прекращению использования химического оружия".

"Многие годы существовало международное табу на применение химического оружия, но оно сейчас под угрозой после Сирии и Солсбери. Сейчас нам необходимо повторно провести красную черту, это значит, что для любого, кто применяет это ужасающее оружие, цена всегда будет крайне высока. Эти новые санкции жизненно необходимы, но это не конец истории", — говорится в заявлении Ханта.

Джереми Хант. Архивное фото
© AP Photo / Matt Dunham
В Британии заявили, что Россия "заплатит" в случае применения химоружия
На днях высокопоставленный источник в структурах ЕС рассказал, что новый механизм позволит вводить санкции в отношении тех, кто причастен к разработке и применению химического оружия, вне зависимости от страны.

"Ограничительные меры будут направлены на лиц и организации, которые напрямую ответственны за разработку и применение химоружия, а также в отношении тех, кто предоставляет финансовую, техническую или материальную поддержку, а также тех, кто содействует или связан с ними", — уточнил он.

Как отмечают британские СМИ, планируется, в частности, запретить въезд в Евросоюз "российским политикам и руководителям разведывательных структур", а также их  ближайшим соратникам. Кроме того, должны быть заморожены их счета.

Дело Скрипалей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, состоявшемся в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке, США. 26 сентября 2018
© REUTERS / Eduardo Munoz
Лавров заявил, что Лондону есть что скрывать в деле Скрипалей
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить во всем Россию. 

Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позже Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это "офицеры ГРУ" — Александр Петров и Руслан Боширов, однако сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.

Санкции за кибератаки

На министерской встрече ЕС глава Хант, как ожидается, также заявит о необходимости ускорить обсуждение введения санкционного режима в связи с кибератаками.

Фотография, опубликованная Министерством обороны Нидерланды в связи с высылкой россиян
© Фото : Dutch Defence Ministry
Нидерланды выслали четырех россиян за подготовку "кибератаки"
Поводом для этих санкций должны стать обвинения в попытке взломать сервера Организации по запрещению химического оружия, которые против России выдвинули Нидерланды. При этом ранее источник в структурах ЕС рассказал, что возможность разработки такого механизма рассматривается, но конкретных решений пока нет.

На прошлой неделе нидерландское Минобороны заявило, что спецслужбам удалось предотвратить хакерскую атаку на ОЗХО, которую якобы пытались провести четверо россиян. По словам главы ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых, у которых были дипломатические паспорта, выдворили из страны еще в апреле.

Одновременно с Нидерландами с обвинениями выступили Великобритания, США и Канада. Они заявили, что "офицеры ГРУ" якобы организовали серию хакерских атак по всему миру. В числе жертв взломов назывались избирательная система США, ядерная компания Westinghouse, британский телеканал, антидопинговые агенства в разных странах, в том числе USADA и WADA, спортивные организации: ФИФА, Международная ассоциация легкоатлетических федераций, Спортивный арбитражный суд и другие. 

"Кампания шпиономании"

Российский МИД назвал эти обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред отношениям между странами.

Здание ФБР в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Cliff Owen
ФБР назвало имена россиян, подозреваемых в кибератаках
Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил при этом, что все "доказательства" причастности Москвы к взломам представляются через СМИ, без задействования правовых норм.

"Если наши западные коллеги всерьез вознамерились этой истерикой вывести нас из себя, то они плохо читают исторические книги. Если все это просто наносное и приступ "политического бешенства" пройдет естественным образом, когда они выговорятся по полной программе, то тогда мы всегда будем ждать их в правовом поле для серьезного профессионального непропагандистского разговора", — заявил министр.

Он добавил, что Москва будет отвечать на подобные выпады со стороны Запада "конкретно и корректно".

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