На военном складе под Черниговом продолжаются единичные взрывы

Оболочка снаряда в лесу после взрыва на военном складе под Черниговом. 9 октября 2018

Оболочка снаряда в лесу после взрыва на военном складе под Черниговом. 9 октября 2018

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости. Новых очагов тления на территории арсенала под Черниговом не обнаружено, наблюдаются единичные взрывы с низкой периодичностью, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны Украины.

"По состоянию на 12.00 (совпадет с мск) на территории 6-го арсенала продолжаются мероприятия по ликвидации очагов тления. В настоящее время новых очагов не обнаружено… На технической территории наблюдаются единичные взрывы с низкой периодичностью", — говорится в сообщении.

Над территорией арсенала работает аэроразведка, пожарные танки, пожарный поезд, выполняются сбросы воды авиацией госслужбы по ЧС на очаги тления. Группы разминирования продолжают работы на технической территории арсенала.

На арсенале под Черниговом во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным украинского минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных.

Арсенал в Черниговской области — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. В минобороны в четверг сообщали, что пожар практически ликвидирован, остались два очага тления, в пятницу из-за ветра увеличилась интенсивность взрывов, в субботу утром в период с 8 до 12 часов произошел только один взрыв.