На военном складе под Черниговом продолжаются единичные взрывы

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости. Новых очагов тления на территории арсенала под Черниговом не обнаружено, наблюдаются единичные взрывы с низкой периодичностью, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны Украины.
"По состоянию на 12.00 (совпадет с мск) на территории 6-го арсенала продолжаются мероприятия по ликвидации очагов тления. В настоящее время новых очагов не обнаружено… На технической территории наблюдаются единичные взрывы с низкой периодичностью", — говорится в сообщении.
Над территорией арсенала работает аэроразведка, пожарные танки, пожарный поезд, выполняются сбросы воды авиацией госслужбы по ЧС на очаги тления. Группы разминирования продолжают работы на технической территории арсенала.
Арсенал в Черниговской области — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. В минобороны в четверг сообщали, что пожар практически ликвидирован, остались два очага тления, в пятницу из-за ветра увеличилась интенсивность взрывов, в субботу утром в период с 8 до 12 часов произошел только один взрыв.