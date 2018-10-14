В Киеве полиция помешала радикалам снести памятник Ватутину

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости. В Киеве произошла потасовка между полицией и радикалами, которые попытались снести памятник генералу Ватутину в Мариинском парке, передает корреспондент РИА Новости.

Несколько десятков украинских националистов пришли к памятнику с лестницей и молотками. Однако несколько сотен полицейских оцепили монумент и не дали им добраться до него. Завязалась непродолжительная драка, однако пострадавших и задержанных нет.

Позже радикалы забросали памятник яйцами.

Монумент Ватутину уже подвергался нападениям радикалов. В апреле националисты из организации С14 облили его краской, а затем устроили потасовку с депутатом Юрием Бойко.

В годы Великой Отечественной войны генерал Ватутин возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. В феврале 1994 года он получил тяжелое ранение на Западной Украине и 15 апреля умер в Киеве. Его похоронили в Мариинском парке в центре украинской столицы.

Праздник националистов

Сегодня на Украине отмечается День защитника страны. Это праздник президент Петр Порошенко установил в 2014 году вместо Дня защитника Отечества, который отмечался 23 февраля. Новый праздник приурочен к годовщине создания Украинской повстанческой армии* — боевого крыла Организации украинских националистов* (ОУН-УПА*). В этот день националисты традиционно проводят шествия и другие акции.

УПА* сформировалась в октябре 1942 года и воевала на стороне гитлеровцев против советских войск. После Великой Отечественной войны она продолжила действовать против советской власти. Жертвами боевиков становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

Героизация ОУН-УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны ветеранов Великой Отечественной войны, оппозиционных политиков, многих общественников. Они призывают не забывать о зверствах националистов во время войны, например о Волынской резне — массовом уничтожении поляков в 1943 году. По данным исследователей, тогда погибли от 36 тысяч до 100 тысяч человек.