МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. По меньшей мере 15 сотрудников сил безопасности и 8 полицейских погибли в Афганистане в ночь на воскресенье в результате столкновений с боевиками радикального движения "Талибан"* в провинциях Фарах и Забул, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

Как сообщает телеканал, в ходе первого инцидента талибы совершили нападение на семь контрольно-пропускных пунктов в западной провинции Фарах. Отмечается, что в результате атаки погибли не менее 15 сотрудников сил безопасности, еще десять были захвачены талибами.

По данным телеканала, еще два инцидента произошли в двух районах южной провинции Забул, где в ходе столкновений с талибами погибли восемь сотрудников афганской полиции. Телеканал отмечает, что в результате инцидентов талибы также понесли потери, но их количество не уточняется.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Террористическая организация, запрещенная в России.