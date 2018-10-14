КИЕВ, 14 окт — РИА Новости. Саперы очистили от боеприпасов 15 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала под Черниговом, где ранее произошел пожар, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В течение суток (субботы — ред.) завершены работы (по очищению от боеприпасов) в 15 населенных пунктах, расположенных вокруг арсенала… За сутки очищено от боеприпасов 5 тысяч 738 домохозяйств (всего — 10 тысяч 609)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за сутки изъято 339 взрывоопасных предметов (всего — 1473), отработано 49 сообщений от местных жителей об обнаружении боеприпасов (всего — 230). Также спасатели ликвидировали один пожар лесной подстилки вблизи села Августовка на площади 0,8 гектара.

На арсенале под Черниговом во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным украинского минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных.

Арсенал в Черниговской области — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. В минобороны в четверг сообщали, что пожар практически ликвидирован, остались два очага тления, в пятницу из-за ветра увеличилась интенсивность взрывов, в субботу утром в период с 8 до 12 часов произошел только один взрыв.