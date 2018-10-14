В ДНР заявили о 19 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (125)

ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 22 нарушении режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 19 раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР 30 мин различного калибра, при обстрелах также использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы различного типа.