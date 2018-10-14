ВСУ обстреляли территорию ЛНР четыре раза за сутки, заявили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (124)

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 14 окт — РИА Новости. Украинские силовики за сутки четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В субботу силовое ведомство республики заявило о гибели двух женщин в результате обстрела со стороны украинских силовиков поселка Марьевка.

"За сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра и гранатометы", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Марьевка, Сокольники и Лозовое.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что их позиции в Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 26 раз.

Как сообщает пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы "26 раз открывали огонь по позициям наших войск".

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", — добавляется в сообщении.