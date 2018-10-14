Порошенко назвал три раздражающих Москву украинских "бренда"

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter назвал Вооруженные силы страны, Национальную гвардию и автокефальную церковь "украинскими брендами", от которых, по мнению, "сейчас больше всего корчит Москву".

"Есть три украинских бренда, от которых сейчас больше всего корчит Москву. Это Вооруженные Силы. Это Нацгвардия. Это автокефальная церковь, по поводу которой Путин вчера даже Совбез собирал, чтобы решить, как защищать их пятую колонну внутри Украины", — написал Порошенко.

Победа над "московскими демонами"

В среду Петр Порошенко назвал предоставление автокефалии Украине победой над "московскими демонами".

"Это — большая победа боголюбивого украинского народа над московскими демонами, победа добра над злом, света над тьмой", — сказал он, поздравив сограждан с этим "абсолютно грандиозным историческим событием".

По мнению украинского президента, получение автокефалии означает "падение Третьего Рима как древней концептуальной заявки Москвы на мировое господство".

"Слава Украине!"

В среду Порошенко также заявил, что подписал закон, устанавливающий лозунг националистов "Слава Украине!" в качестве официального воинского приветствия. Предполагается, что новое приветствие будут использовать и сотрудники Национальной полиции.

Также закрепляется обращение к военным "пан" вместо "товарищ".

"Слава Украине — Героям слава" — лозунг запрещенной в России "Украинской повстанческой армии"* (экстремистская организация, запрещенная в РФ). Героизация УПА* (экстремистская организация, запрещенная в РФ) и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков.

"Антироссийская истерия"

В четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич выразил мнение, что Киев раскручивает антироссийскую истерию по мере приближения президентских выборов на Украине.

"По мере приближения президентских выборов украинские власти раскручивают антироссийскую истерию. Причина очевидна — нынешнее руководство страны не способно решать серьезные внутригосударственные проблемы, пытается отвлечь от них внимание, стремится заручиться поддержкой из-за рубежа, занимается показухой", — сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Он отметил, что при этом делается ставка на агрессивный национализм и тотальную украинизацию, что "воспроизводит причины, лежащие в основе конфликта на востоке Украины".

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.