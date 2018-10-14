Трамп признал, что США отстали от России в создании космических войск

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. США отстали от России и Китая в сфере создания космических войск, об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе своего выступления перед избирателями на митинге в штате Кентукки, запись речи опубликовал телеканал Fox News.

"По моему указу Пентагон сейчас работает над созданием шестого вида в американских вооруженных силах — Космических сил", — сказал глава Белого дома.

"Между тем, Китай уже приступил к этому, Россия уже начала (создавать космические войска. — ред.). Но у нас — самые замечательные люди в мире, мы производим самое лучшее на свете снаряжение, мы делаем лучшие ракеты, танки и корабли в мире", — добавил Трамп.

Ранее администрация США объявила о создании отдельного вида войск — Космических сил. Однако в подписанный оборонный бюджет на 2019 финансовый год эти изменения не вошли.

Планируется, что средства на создание космических сил будут включены в бюджет-2020. Впрочем, ряд экспертов, в том числе из числа бывших руководителей в Пентагоне уже высказали сомнение в целесообразности решения Трампа, поскольку де-факто космические силы в США уже действуют много лет в составе ВВС и Стратегического командования страны.

В настоящее время международные договоры запрещают размещать в космосе лишь оружие массового уничтожения. Однако пока ни одна из стран, имеющая доступ к космическим технологиям, официально не размещала какое-либо оружие в космосе.