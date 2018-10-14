Шварценеггер впервые приехал в Киев

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Известный американский актер Арнольд Шварценеггер впервые прибыл в Киев, с ним пообщался мэр города Виталий Кличко и премьер Украины Владимир Гройсман, сообщает мэр украинской столицы в Facebook.

"Времени, к сожалению, было немного, но немного показал Киев своему другу Арни, который впервые посетил наш город. Шварценеггер прилетел на бизнес-форум, и мы с радостью встретились, прогулялись и пообедали", — написал Кличко.

По словам мэра, Шварценеггеру понравился Киев, он пообещал в следующий раз приехать на дольше. "К разговору об Украине, о Киеве присоединился премьер Владимир Гройсман", — написал Кличко.

Ранее Шварценеггер заявил, что считает Виталия Кличко "гением" и ценит проделанную им работу на посту мэра города.

"Я прибыл из будущего, чтобы вернуть киевлянам горячую воду"

Пользователей Сети рассмешила фотография мэра Киева Виталия Кличко вместе с американским актером Арнольдом Шварценеггером.

Интернет-пользователи решили придумать подпись к снимку, на котором Кличко и Шварценеггер пожимают друг другу руки.

Многие комментарии связаны с недавним предложением киевского градоначальника отказаться от горячего водоснабжения.

"Я прибыл из будущего, чтобы вернуть киевлянам горячую воду", — написал под фотографией журналист Василий Апасов.

"Мне нужна твоя одежда и кресло губернатора!" — пошутил Дмитрий Мулеров.

"И гитару пусть заберет, еще одного поющего мэра Киев не переживет", — говорится в комментарии Анны Каменчук.

Биография Шварценеггера

Арнольд Шварценеггер — американский культурист, предприниматель и актер австрийского происхождения, политик-республиканец, 38-й губернатор Калифорнии. Он был избран на эту должность в октябре 2003 года и переизбран на второй срок в 2006 году.

Обладатель ряда премий по бодибилдингу, в том числе семикратный обладатель титула "Мистер Олимпия". Организатор конкурса "Арнольд Классик".

За свою актерскую карьеру исполнил главные роли во множестве фильмов, в том числе "Конан-варвар, "Конан-разрушитель", "Терминатор", "Терминатор 2: Судный день", "Последний киногерой", "Терминатор 3: Восстание машин", "Возвращение героя", "Терминатор: Генезис" (2015) и другие. Имеет ряд премий в кинематографе.