МИД Мексики: соглашение USMCA не повредит отношениям с третьими странами

МЕХИКО, 14 окт – РИА Новости. Новое торговое соглашение о свободной торговле USMCA между США, Канадой и Мексикой не повредит отношениям с третьими странами, заявил глава мексиканского МИД Луис Видегарай.

По сообщению МИД Мексики, Видегарай провел телефонную беседу со своим китайским коллегой Ван И.

"Министр Видегарай заявил, что ни одно из положений соглашения не представляет собой препятствий для двусторонних связей и экономического обмена, которые Мексика самостоятельно поддерживает с другими странами", — говорится в коммюнике МИД.

США, Канада и Мексика 30 сентября достигли трехстороннего торгового соглашения вместо прежнего соглашения НАФТА. Глава США Дональд Трамп надеется подписать его до конца ноября, сделку еще предстоит одобрить парламентам трех стран. Соглашение USMCA станет крупнейшим торговым пактом в мире, охватывая взаимную торговлю на 1,3 триллиона долларов в год.