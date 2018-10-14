Украинских ветеранов войны в Донбассе поздравили клипом с ополченцами

Добровольцы батальона Сич во время отправки в зону вооруженного конфликта на юго-восток Украины

Добровольцы батальона Сич во время отправки в зону вооруженного конфликта на юго-восток Украины

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Сумской области ветеранов боевых действий в Донбассе поздравили роликом, на котором запечатлены ополченцы, лидеры самопровозглашенных республик и пленные украинские солдаты, об этом сообщает ТСН.

Инцидент произошел в Конотопе во время торжеств, приуроченных ко Дню защитника Украины, на которых присутствовали около полутысячи ветеранов боевых действий в Донбассе, а также полицейские и действующие военнослужащие.

"Сначала это было недоумение, и хотелось понять, как такое могло получиться, что на этом концерте могло появиться такое видео. Злость, возмущение было. Злились, ругались", — рассказал в эфире передачи один из участников мероприятия.

Концерт, как сообщается, организовало местное управление культуры, при этом его руководитель не смог объяснить недоразумение с видео.

В свою очередь директор Дома культуры, который обеспечивал видеосопровождение номеров на концерте, объяснил инцидент техническим сбоем программы и невнимательностью монтажеров.

На данный момент расследованием инцидента занимаются полиция и СБУ.

На Украине в последние годы множатся проблемы, связанные с бывшими участниками боевых действий на Донбассе. Так, после возвращения к обычной жизни многие из них сталкиваются с целым спектром социальных и бытовых проблем. Масштабные программы поддержки ветеранов, объявленные киевскими властями, до сих пор работают плохо.

При этом бывшие участники так называемой "антитеррористической операции" часто фигурируют в криминальных сводках.