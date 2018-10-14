Украинских ветеранов войны в Донбассе поздравили клипом с ополченцами

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Сумской области ветеранов боевых действий в Донбассе поздравили роликом, на котором запечатлены ополченцы, лидеры самопровозглашенных республик и пленные украинские солдаты, об этом сообщает ТСН.
"Сначала это было недоумение, и хотелось понять, как такое могло получиться, что на этом концерте могло появиться такое видео. Злость, возмущение было. Злились, ругались", — рассказал в эфире передачи один из участников мероприятия.
Концерт, как сообщается, организовало местное управление культуры, при этом его руководитель не смог объяснить недоразумение с видео.
В свою очередь директор Дома культуры, который обеспечивал видеосопровождение номеров на концерте, объяснил инцидент техническим сбоем программы и невнимательностью монтажеров.
На данный момент расследованием инцидента занимаются полиция и СБУ.
При этом бывшие участники так называемой "антитеррористической операции" часто фигурируют в криминальных сводках.