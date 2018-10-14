В Британии заявили, что ЕС утвердит санкции из-за отравления Скрипалей

ЛОНДОН, 14 окт — РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на переговорах 15 октября в Люксембурге официально утвердят санкции в связи с применением химического оружия, говорится в поступившем РИА Новости пресс-релизе британского МИД.

Ранее источник сообщил журналистам в Брюсселе, что на переговорах в Люксембурге не будут обсуждать меры против России из-за "кибератаки на ОЗХО", а это "будет, в основном, обновление информации по ситуации и относительно возможного содействия, а также будет отмечено совпадение по времени кибератаки против ОЗХО с принятием рамочного механизма по ограничительным мерам в отношении химоружия".

По утверждению британского внешнеполитического ведомства, главы МИД 15 октября в Люксембурге официально утвердят "санкционный режим, предложенный Великобританией и Францией после атак в Сирии и Солсбери".

Глава МИД Великобритании Джереми Хант перед переговорами в Люксембурге встретится с коллегами из Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Болгарии, Хорватии и Румынии и поблагодарит их за "поддержку и решимость в рамках глобальных усилий по прекращению использования химического оружия".

"Многие годы существовало международное табу на применение химического оружия, но оно сейчас под угрозой после Сирии и Солсбери. Сейчас нам необходимо повторно провести красную черту, что значит, что для любого, кто применяет эту ужасающее оружие, цена всегда будет крайне высока. Эти новые санкции жизненно необходимы, но это не конец истории", — говорится в заявлении Ханта.

Британский министр, как ожидается, также заявит о необходимости ускорить обсуждения введения санкционного режима в связи с кибератаками.

Дело Скрипалей

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим россиянам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Сирийская оппозиция 4 апреля прошлого года заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии 26 октября 2017 года представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики ИГ* использовали иприт. Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны". Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 22 ноября прошлого года заявил, что Россия готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаев химических атак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.

*Террористическая организация, запрещенная в России.