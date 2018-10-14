СМИ сообщили о повреждениях истребителей F-22 после урагана "Майкл"

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Неопределенное количество самолетов ВВС США на базе "Тиндалл" в штате Флорида, в том числе дорогостоящие стелс-истребители F-22 Raptor, вероятно получили повреждения в результате урагана "Майкл", об этом сообщает американский портал Air Force Times со ссылкой на заявления представителей ведомства и фотографии из соцсетей.

Как сообщила пресс-секретаря ВВС Энн Стефанек, из-за технического обслуживания или по соображениям безопасности часть самолетов осталась во время урагана в ангарах базы, которые впоследствии были повреждены.

"Мы ожидаем, что самолеты, стоявшие внутри, также могли быть повреждены, но мы не сможем оценить масштаб, пока наш персонал не сможет безопасно войти в эти ангары и сделать заключение", — сказала Стефанек.

При этом, как отмечает портал, в ВВС не смогли указать, сколько самолетов и каких именно моделей были оставлены на базе.

Согласно информации на форуме Военно-воздушных сил на Facebook, четыре F-22 из состава 43-й истребительной эскадрильи не смогли вылететь с базы перед штормом, и, вероятно, получили повреждения. Три истребителя находились в сильно пострадавшем ангаре, еще один стоял в отдельном помещении и, судя по фотографиям, опубликованным в Сети, получил небольшие повреждения, отмечает Air Force Times.

I updated the post with some of the images showing F-22s inside damaged hangars on base. Two sources have said 17 F-22s were still there, but I cannot confirm this and there could be confusion with other aircraft, but it would not surprise me either. https://t.co/JikiO65eny — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) 12 октября 2018 г.

На одном из снимков запечатлен F-22, стоящий в ангаре с разрушенной крышей, кроме того, серьезно поврежден как минимум один самолет-мишень QF-16. При этом один из источников портала заявил, что повреждения могли получить порядка десяти F-22. В свою очередь редактор портала The War Zone Тайлер Роговэй сообщал со ссылкой на два неназванных источника, что на базе перед штормом оставалось 17 истребителей этой модели.

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Reports from multiple sources suggest 🇺🇸 F-22 and F-35 stealth jets have been damaged at Tyndall airbase after being directly hit by Hurricane Michael. pic.twitter.com/gN0MfvEgWs — Kalte Hände (@mztheon) 13 октября 2018 г. ​

​Ранее представители авиабазы "Тиндалл" заявили, что ураган "Майкл" нанес серьезный ущерб базе, при этом стихия повредила каждое строение на территории, а пристань была полностью разрушена.

F-22 Raptor — многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics для борьбы с авиацией противника, прикрытия войск и тыловых объектов от ударов с воздуха, противодействия воздушной разведке противника днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях.

F-22 является первым состоящим на вооружении истребителем пятого поколения. Всего в период с 1997 по 2011 год было построено 187 серийных единиц, однако их дальнейшее производство в американском правительстве сочли нерентабельным — машина получилась слишком дорогой (стоимость серийной единицы составляла 146 миллионов долларов).