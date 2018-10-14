Telegram устранил причины сбоя в работе мессенджера

Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото

Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Причина сбоя в работе мессенджера Telegram, произошедшего в ряде регионов мира вечером в субботу, устранена.

Ранее сообщалось, что в связи с проблемами с одним из серверных кластеров на Ближнем Востоке, в Африке и некоторых регионах Европы произошел сбой в работе мессенджера.

"Проблема была выявлена и исправлена, ожидается, что кластер серверов начнет в полной мере функционировать в течение часа", — сообщается в официальном микроблоге мессенджера в Twitter.

Последний крупный сбой в работе Telegram, с которым столкнулись пользователи из нескольких стран, произошел 30 июля.