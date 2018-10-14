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Министр обороны Украины Полторак ушел с воинской службы

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2018 (191)
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© РИА Новости / Григорий ВасиленкоСтепан Полторак. Архивное фотоСтепан Полторак. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Василенко

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что министр обороны Степан Полторак подал рапорт об увольнении с воинской службы, глава государства его принял, теперь Полторак будет возглавлять военное ведомство в качестве гражданского лица.

Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Главу Минобороны Украины не пустили на встречу министров стран НАТО

"Генерал армии Украины Степан Полторак оставляет военную службу. В соответствии с требованиями закона Украины "О национальной безопасности Украины", уже с 1 января следующего года должность министра обороны Украины будет занимать гражданское лицо", — сказал Порошенко, выступая в субботу в Киеве, его заявление транслировали украинские телеканалы.

Порошенко отметил, что вся полнота ответственности за обороноспособность страны останется на главе военного ведомства, поэтому легче ему не будет. Президент вручил Полтораку орден Богдана Хмельницкого первой степени и заявил, что бывший генерал 35 лет посвятил службе в армии, возглавив Минобороны в самое трудное время.

С 1 января 2019 года на Украине, в соответствии с новым законодательством, возглавлять оборонное ведомство страны может только гражданский служащий.

"Замена шила на мыло"

Степан Полторак. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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В Киеве заявили о попытке "российских пранкеров" спровоцировать Полторака
Уход министра обороны Украины Степана Полторака с воинской службы фактически не изменит ничего, заявил RT директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

"При нем происходило дальнейшее разрушение ВСУ", — напомнил эксперт, подчеркнув при этом, что украинское военное ведомство было и остается "фикцией".

"Просто произошла замена шила на мыло. Ну снял Полторак погоны, а дальше что?" — спросил он. Коновалов отметил, что человек на посту министра обороны "остался тот же и с тем же мировоззрением".

"Я готов написать заявление в любое время"

Министр обороны Украины Степан Полторак. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Министр обороны Украины не видит необходимости в новой мобилизации
Министр обороны Украины Степан Полторак ранее в разговоре с пранкером Владимиром Кузнецовым (Вован), говорившим с ним от лица украинского президента Петра Порошенко, заявил о готовности уйти в отставку.

"Я не понимаю, о чем вы говорите. Я готов написать заявление в любое время", — сказал Полторак, отвечая на фразу о том, что нельзя начинать войну в Донбассе.

Он добавил, что "никто не будет атаковать, никто не атакует". При этом Полторак также сказал, что он "не знал и не знает, кто туда (в Донецк) вообще ездил".

"Я не знаю, кто ездил в Донецк, я не знаю, кто и что там делал в Донецке… Если речь идет о Донецке, то я никакого отношения не имею", — сказал министр обороны Украины в разговоре с пранкером.

Степан Полторак возглавил министерство обороны Украины в октябре 2014-го, до этого он в течение полугода командовал Национальной гвардией и несколько недель — внутренними войсками. На военной службе был с 1983 года.

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