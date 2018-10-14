Петр Порошенко назвал три главных антироссийских "бренда" Украины

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter назвал Вооруженные силы страны, Национальную гвардию и автокефальную церковь "украинскими брендами", от которых, по мнению, "сейчас больше всего корчит Москву".
Президент Украины Петр Порошенко на данный момент добивается признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви.
В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире.