Петр Порошенко назвал три главных антироссийских "бренда" Украины

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter назвал Вооруженные силы страны, Национальную гвардию и автокефальную церковь "украинскими брендами", от которых, по мнению, "сейчас больше всего корчит Москву".

"Есть три украинских бренда, от которых сейчас больше всего корчит Москву. Это Вооруженные Силы. Это Нацгвардия. Это автокефальная церковь, по поводу которой Путин вчера даже Совбез собирал, чтобы решить, как защищать их пятую колонну внутри Украины", — написал Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко на данный момент добивается признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви.

Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире.