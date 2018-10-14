В ЛНР обвинили страны в бездействии после гибели женщин при обстреле ВСУ

ЛУГАНСК, 14 окт — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обвинил мировую общественность в бездействии после обстрела жилого района поселка Марьевка стороны ВС Украины, в результате которого погибли две женщины.
Ранее народная милиция ЛНР заявила о гибели двух женщин в результате обстрела со стороны украинских силовиков поселка Марьевка на территории республики.
"Это очередное подлое нарушение объявленного "школьного перемирия". Убийство на глазах мировой общественности при полном бездействии с их стороны", — говорится в обращении Пасечника, предоставленном РИА Новости.
И.о. главы ЛНР выразил соболезнования родным и близким погибших.
"Гибель двух женщин, убитых по приказу киевских властей, — это трагедия, как и убийство каждого жителя Донбасса, совершенное по приказу Киева", — подчеркнул Пасечник.