Любит диктатуру и Трампа. Кто придет к власти в одной из крупнейших стран

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Ксения Мельникова, Игорь Гашков. Фаворитом президентской гонки в Бразилии стал ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару. Он оскорбляет женщин, сексуальные меньшинства, темнокожих и обещает навести порядок железной рукой. Одни называют его бразильским Дональдом Трампом, другие считают, что он пойдет еще дальше. Как изменится крупнейшая латиноамериканская страна при таком президенте, разбиралось РИА Новости.

"Вас я бы никогда не изнасиловал, вы этого просто недостойны", — заявил однажды Жаир Болсонару в яростной перепалке с коллегой-депутатом Марией до Росарио. Ему пришлось заплатить за это штраф в 2,5 тысячи долларов, однако скандал не помешает ему стать главным кандидатом в президенты Бразилии.

Болсонару ворвался на политический олимп за полгода до выборов. Он работал в горсовете Рио-де-Жанейро, потом попал в конгресс. Но шанс на кресло президента появился, как только из гонки выбыл главный фаворит — бывший глава государства Луис Инасиу Лула да Силва.

Еще год назад казалось, что триумфальное возвращение Лулы в президентский дворец — дело решенное. Однако противники левого движения прибегли к привычному в Латинской Америке средству — обвинениям в коррупции. Бывшего главу государства признали виновным в получении взятки — роскошной квартиры на берегу моря.

Суд приговорил его к девяти с половиной годам тюрьмы, потом увеличил срок до двенадцати лет. Весной этого года да Силву, который по-прежнему очень популярен в Бразилии, взяли под стражу. Вместо него Партию трудящихся на выборах представляет бывший мэр Сан-Паулу Фернанду Аддад. Он не отличается яркой харизмой и не особо известен на бедном северо-востоке страны, где традиционно поддерживали левых.

За диктатуру и казни

Чем ярче и провокационнее звучали речи Болсонару, тем выше поднимался рейтинг. Бывший военный десантник, он служил в армии при военной диктатуре 1964-1985 годов. С тех пор его симпатии к этому режиму лишь окрепли. "Я за диктатуру. Мы никогда не решим серьезных национальных проблем с этой безответственной демократией!" — не раз заявлял он с трибуны, сетуя, что в то время уничтожили не так много диссидентов — надо бы в разы больше.

Многие бразильцы решили, что военный, решивший навести порядок сильной рукой, нужен стране, в которой ежегодно совершают 60 тысяч убийств.

За свою карьеру Болсонару сменил немало партий и прослыл одним из самых скандальных и радикальных политиков не только в Бразилии, но и во всей Латинской Америке. Убежденный гомофоб, он резко осуждает однополые союзы и программы сексуального образования в школах. "Я просто не могу представить, что, открывая дверь квартиры, сталкиваюсь с парой целующихся в губы геев и это видит мой сын", — говорит Болсонару. Усыновление детей однополыми парами он приравнивает к педофилии.

Как именно политик собирается наводить порядок в стране, пока непонятно. Но он не раз публично выступал за пытки и смертную казнь, а также свободное ношение оружия. В 2016-м, голосуя за импичмент президенту Дилме Руссефф, Болсонару заявил, что делает это в память о полковнике Карлосе Устре, руководившем программой пыток политзаключенных. "Я никогда не видел, чтобы кто-то казненный на электрическом стуле снова убил кого-то", — иронизировал Болсонару.

© AFP 2018 / Fernando Souza Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару после голосования в Рио-де-Жанейро. 7 октября 2018 © AFP 2018 / Fernando Souza Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару после голосования в Рио-де-Жанейро. 7 октября 2018

Активистов движения за права темнокожих он назвал "животными, которым следует вернуться в зоопарк", а жители бразильских деревень, основанных потомками рабов, по его мнению, "недостойны даже размножаться". Весной этого года столь резкими высказываниями заинтересовалась прокуратура.

Доставалось от Болсонару и женщинам. Политик считает, что проблема дискриминации преувеличена и вообще у мужчин и женщин должны быть разные профессии и разная оплата труда. Про свою единственную дочь он обычно говорит так: "У меня пятеро сыновей: четверо родились мужчинами, в последнем случае я дал слабину — и получилась женщина". По его словам, если в семье родился сын-гей или же дочь, это "равносильно смерти".

Возмущенные бразильянки недавно устроили массовый женский марш под лозунгом "Только не он" (Ele Não). Им совсем не хочется, чтобы у руля государства встал "сексист и фашист".

По стопам Трампа

Болсонару не скрывает симпатий к Дональду Трампу и обещает в случае победы на выборах наладить тесные отношения с США. "Трамп столкнулся с теми же нападками, что и я: мол, гомофоб, фашист, расист, нацист, но люди поверили ему и я болел за него", — говорит бразилец.

Он постоянно делает провокационные заявления в соцсетях. На фейсбуке у него больше пяти миллионов подписчиков. На руку эпатажному политику и недовольство бразильцев экономической ситуацией. Из-за кризиса на родине в Бразилию хлынули толпы венесуэльцев. Болсонару пугает избирателей, что, если они не проголосуют за него, Бразилия станет второй Венесуэлой.

Итоги первого тура, где Болсонару поддержали 46 процентов избирателей, уже подтолкнули фондовый рынок страны к максимальному росту с начала года. Второй тур состоится 21 октября, многие прочат Болсонару оглушительную победу.

© REUTERS / Amanda Perobelli Марш против кандидатуры Жаира Болсонару на пост президента Бразилии. 10 октября 2018 © REUTERS / Amanda Perobelli Марш против кандидатуры Жаира Болсонару на пост президента Бразилии. 10 октября 2018

Особенностью этой кампании уже называют сильное расслоение общества. Если раньше страна условно делилась на экономически развитый юг (Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу) с преимущественно белым населением и север, голосующий обычно за левых, то теперь возникла и гендерная поляризация — женщины поддерживают Аддада, поскольку Болсонару не раз их обижал. Пока левый кандидат предлагает щедрые государственные субсидии, выплаты бедным и повышение налогов для богатых, Болсонару призывает ужесточить политику по всем направлениям, приватизировать госактивы.

Кроме того, он пообещал ограничить активность китайцев. "Они вкладывают деньги в горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство, энергетику, порты и аэропорты", — говорит Болсонару, объясняя, что Китай таким образом захватывает страну.

Отношения с Россией

Русскоязычных в Бразилии немного — 200 тысяч из 208 миллионов граждан. Пока они не знают, чем обернется для них приход к власти Болсонару, рассказала РИА Новости сотрудница учебного центра русского языка в Рио-де-Жанейро Валерия. "Русскоязычное население поляризовано так же, как и бразильское. Есть и те, кто боится, что Болсонару установит диктатуру и в стране будут без причины сажать в тюрьму или убивать", — отмечает она.

"Болсонару действительно довольно резок. Но что он на самом деле станет делать, когда придет к власти, сказать сложно. Что касается отношений с Россией, то я ничего не слышала об этом в его предвыборной программе", — признается Валерия.

Как сообщил РИА Новости Дмитрий Лобков, председатель Ассоциации российских соотечественников в бразильских штатах Куритиба и Парана, в целом к Болсонару русскоязычные бразильцы относятся довольно положительно. "Он представитель ультраправых, не скрывает ненависти к левым идеям и ко всем, кто их проповедует. В случае его прихода к власти стоит ожидать возвращения "охоты на ведьм" и сворачивания многих демократических достижений. Однако многие бразильцы поддерживают его, поскольку устали жить в стране, где улицей правят бандиты", — считает он.

© AFP 2018 / Nelson Almeida Девушка выбирает футболку с изображением кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару на крупной торговой улице в Сан-Паулу © AFP 2018 / Nelson Almeida Девушка выбирает футболку с изображением кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару на крупной торговой улице в Сан-Паулу

В предвыборной программе Болсонару перечислены приоритеты внешней политики — отказ от экономического сотрудничества с авторитарными режимами и сближение с США, Италией и Израилем. "В качестве примера для подражания в сфере науки, технологий и инноваций указаны Япония, Южная Корея и Тайвань. О странах группы БРИКС, где, помимо самой Бразилии, Россия, Индия, Китай, ЮАР, нет ни слова", — отметил Лобков.

Однако он полагает, что у России и других стран БРИКС все-таки есть реальные перспективы экономического сотрудничества с Бразилией и при президенте Болсонару. Так, он выступает за отмену монополии крупнейшей бразильской нефтегазовой компании Petrobras на рынке природного газа, что открывает для России новые возможности.

Помимо этого, Болсонару намерен привлекать иностранных инвесторов для развития портового хозяйства и аэропортов. А также заинтересован в модернизации Вооруженных сил Бразилии, которым в течение последних 20 лет не уделяли должного внимания.