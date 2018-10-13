В Сети высмеяли фотографию Кличко со Шварценеггером

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пользователей Сети рассмешила фотография мэра Киева Виталия Кличко вместе с американским актером Арнольдом Шварценеггером.

Артист впервые прибыл в Киев для участи в бизнес-форуме Olerom Forum One.

Интернет-пользователи решили придумать подпись к снимку, на котором Кличко и Шварценеггер пожимают друг другу руки.

Многие комментарии связаны с недавним предложением киевского градоначальника отказаться от горячего водоснабжения.

"Я прибыл из будущего, чтобы вернуть киевлянам горячую воду", — написал под фотографией журналист Владимр Апасов.

"В будущем было восстание бойлеров", — ответил в комментариях Дмитрий Диканский, озаглавив снимок "Чужой против Хищника".

"Мне нужна твоя одежда и кресло губернатора!" — пошутил Дмитрий Мулеров.

"И гитару пусть заберет, еще одного поющего мэра Киев не переживет", — говорится в комментарии Анны Каменчук.

Ранее Кличко заявил о необходимости отказаться от централизованного горячего водоснабжения в Киеве. По его словам, городу приходится тратить слишком много средств на то, чтобы нагревать и транспортировать воду, а также содержать теплосети. Как отметил Кличко, Киев является "единственным городом в Восточной Европе, где есть централизованное горячее водоснабжение".