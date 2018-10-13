Освобожденный Турцией пастор Брансон помолился за Трампа в Белом доме

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поприветствовал в субботу у себя в Овальном кабинете освобожденного Турцией пастора Эндрю Брансона.

После вступительных слов Брансон сказал, что он и его жена "каждый день молились" за Трампа. После этого он присел на колено, положил руку на плечо американскому президенту и стал молиться.

"Вы действительно за нас боролись", — сказал Брансон Трампу.

Пастор выглядел здоровым и пребывал в хорошем расположении духа. На нем был такой же голубой галстук, как и у Трампа. Он даже признался, что голосовал на выборах 2016 года за Трампа, находясь при этом под арестом.

Ранее в пятницу суд турецкого Измира приговорил Брансона к трем годам одному месяцу и 15 дням лишения свободы и освободил его из-под домашнего ареста. Суд засчитал время, которое Брансон провел под арестом, и снял с него все меры пресечения, в том числе запрет на выезд за границу.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела Брансона, задержанного в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота и связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.