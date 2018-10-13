Освобожденный Турцией пастор Брансон помолился за Трампа в Белом доме

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поприветствовал в субботу у себя в Овальном кабинете освобожденного Турцией пастора Эндрю Брансона.
"Вы действительно за нас боролись", — сказал Брансон Трампу.
Пастор выглядел здоровым и пребывал в хорошем расположении духа. На нем был такой же голубой галстук, как и у Трампа. Он даже признался, что голосовал на выборах 2016 года за Трампа, находясь при этом под арестом.
Ранее в пятницу суд турецкого Измира приговорил Брансона к трем годам одному месяцу и 15 дням лишения свободы и освободил его из-под домашнего ареста. Суд засчитал время, которое Брансон провел под арестом, и снял с него все меры пресечения, в том числе запрет на выезд за границу.
Затем Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.