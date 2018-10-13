Небензя рассказал о перспективах смягчения санкций против КНДР

ФОРТ РОСС (США), 13 окт — РИА Новости. О смягчении санкций в отношении КНДР пора подумать, но время для самого смягчения пока не пришло, заявил в пятницу РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя принял участие в церемонии открытия Поклонного креста на православном кладбище Форта Росс в Калифорнии.

"Мы сказали, что об этом пора подумать. А когда для этого настанет время, давайте немножко подождем. Посмотрим", — сказал он.

Он напомнил, что Россия регулярно поднимает вопрос о том, что надо делать встречные шаги в ответ на действия Пхеньяна.

"Госсекретарь Помпео ездил в Пхеньян и не только и оценил эти разговоры как очень позитивные. Конечно, деталей этих переговоров мы не знаем, но от северных корейцев уже давно идут сигналы, которые говорят о том, что они рассчитывают на встречные шаги со стороны своих партнеров по региону", — сказал дипломат.

По его словам, есть шаги, которые можно сделать и без снятия санкций.

"То же самое железнодорожное сообщение между Севером и Югом, за что выступает, в том числе, и Южная Корея. Оно не подпадает вообще под санкционные ограничения. Тем не менее прогресса на этом направлении нет", — добавил Небензя.

В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, санкции распространяются не только на экспорт и импорт с Северной Кореей, но и требуют от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы.