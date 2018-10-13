Уничтожение "Абрамса" сняли на видео

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Йеменские повстанцы-хуситы сожгли танк M1 "Абрамс" Вооруженных сил Саудовской Аравии. Видео уничтожения боевой машины опубликовано в твиттер-аккаунте Yemen Observer.

Only one Abrams tried to stop Houthi offensive. Tank was damaged and crew left it. pic.twitter.com/H84wHqNZ91 — Yemen Observer (@YemeniObserv) 13 октября 2018 г.

Бой произошел в провинции Джизан на юге Саудовской Аравии. Наступающих повстанцев попытался остановить одиночный "Абрамс" без прикрытия пехоты. На кадрах видно, как боевая машина ведет огонь по хуситам.

В ходе столкновения танк был подбит, члены его экипажа выбрались наружу и убежали. Захваченный "Абрамс" повстанцы сожгли. Из какого оружия его поразили, не уточняется.

M1 Abrams — основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года, находится на вооружении у целого ряда государств, включая Саудовскую Аравию.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и шиитскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Алла". В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда операцию, получившую название "Буря решимости", поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.