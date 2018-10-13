США пригласили в Белый дом невесту пропавшего саудовского журналиста

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США пригласили невесту пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Белый дом.
Трамп также выразил пессимизм относительно судьбы Хашукджи: "выглядит нехорошо".
Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники консульства пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.
В четверг газета Washington Post сообщила, что Турция рассказала США о наличии аудио- и видеозаписей, подтверждающих пытки и смерть журналиста. По словам источника газеты, записи подтверждают, что после того, как Хашукджи зашел в консульство 2 октября, он был убит и расчленен.