США пригласили в Белый дом невесту пропавшего саудовского журналиста

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США пригласили невесту пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Белый дом.

"Мы пригласили его невесту в Овальный кабинет", — сказал он журналистам в ходе встречи с освобожденным Турцией пастором Эндрю Брайтоном.

Трамп также выразил пессимизм относительно судьбы Хашукджи: "выглядит нехорошо".

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники консульства пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

В четверг газета Washington Post сообщила, что Турция рассказала США о наличии аудио- и видеозаписей, подтверждающих пытки и смерть журналиста. По словам источника газеты, записи подтверждают, что после того, как Хашукджи зашел в консульство 2 октября, он был убит и расчленен.