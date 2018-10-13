Трамп не хочет отказываться от военных контрактов с Саудовской Аравией

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы отказываться от военных контрактов с Саудовской Аравией на фоне исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
"Нам нужно будет принять решение. Я работал очень усердно над тем, чтобы получить заказ для наших военных (от Саудовской Аравии) на сумму 110 миллиардов долларов. Это — 150 тысяч рабочих мест. Но если они это (вооружение) не купят у нас, они это купят у России или у Китая, или у других стран. Но Россия и Китай очень сильно хотят это (контракт)", — сказал он, находясь в Овальном кабинете вместе с недавно освобожденным Турцией американским пастором Эндрю Брансоном.
Он сообщил, что позвонит королю Саудовской Аравии сегодня или в воскресенье.
Кроме того, США оценивают, примет ли министр финансов Стивен Мнучин участие в инвестиционной конференции в Эр-Рияде.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, в свою очередь, что не видел записей от Турции, которые, предположительно, подтверждают убийство журналиста в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.