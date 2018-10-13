Трамп не хочет отказываться от военных контрактов с Саудовской Аравией

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы отказываться от военных контрактов с Саудовской Аравией на фоне исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Отвечая на вопрос журналиста, какие могут ждать последствия Саудовскую Аравию в случае, если подтвердится их вовлеченность в исчезновение журналиста, Трамп сообщил, что он будет это обсуждать со своей командой.

"Нам нужно будет принять решение. Я работал очень усердно над тем, чтобы получить заказ для наших военных (от Саудовской Аравии) на сумму 110 миллиардов долларов. Это — 150 тысяч рабочих мест. Но если они это (вооружение) не купят у нас, они это купят у России или у Китая, или у других стран. Но Россия и Китай очень сильно хотят это (контракт)", — сказал он, находясь в Овальном кабинете вместе с недавно освобожденным Турцией американским пастором Эндрю Брансоном.

Трамп добавил, что "с точки зрения рабочих мест, экономического развития" отказываться от контракта невыгодно. "Я бы хотел изучить другие варианты. Поскольку это огромный заказ для компаний. Я считаю, что это будет наказанием для самих себя, если мы это сделаем. Это будет очень глупо. Есть другие вещи, которые мы можем сделать, мы очень-очень влиятельные и сильные. На сегодняшний момент никто не знает, что произошло", — подчеркнул президент.

Он сообщил, что позвонит королю Саудовской Аравии сегодня или в воскресенье.

Кроме того, США оценивают, примет ли министр финансов Стивен Мнучин участие в инвестиционной конференции в Эр-Рияде.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, в свою очередь, что не видел записей от Турции, которые, предположительно, подтверждают убийство журналиста в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.