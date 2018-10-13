В ЛНР обратились к международным организациям после обстрела со стороны ВСУ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (122)

ЛУГАНСК, 13 окт — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики призывала международные организации дать оценку обстрелу жилого района со стороны ВС Украины в результате которого погибли две женщины, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о гибели двух женщин в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории республики.

"Народная милиция ЛНР призывает международные организации, в том числе Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста (МККК) и Комитет по правам человека Организации объединенных наций (ООН) дать объективную оценку действиям украинской стороны, повлекшим за собой гибель мирных жителей", — заявил Марочко.