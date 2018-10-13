В Берлине проходит демонстрация против расизма

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Демонстрация против расизма под лозунгом "Солидарность вместо дискриминации — за открытое и свободное общество" прошла по улицам Берлина в субботу, в ней по разным оценкам приняли участие от 150 тысяч до 242 тысяч человек, сообщает газета Zeit.

Как пишет газета, участники демонстрации собрались на площади Александерплац в субботу утром, с собой они принесли воздушные шары, транспаранты и плакаты с такими надписями, как "Нет травле против мусульман", "Расизм — не альтернатива", "Солидарность жертвам правого, расистского и антисемитского насилия".

По данным организаторов акции, число демонстрантов составило 242 тысячи. Отмечается, что изначально организаторы ожидали 40 тысяч участников.

Участников демонстрации поддержал глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Свыше 150 тысяч человек вышли на демонстрацию в Берлине. Большинство людей нашей страны разные и открытые — мы за солидарность и против дискриминации! Подстрекатели, которые хотят нас разделить, только делают нас сплоченнее! Великолепно!", — говорится в официальном Twitter-аккаунте Мааса.

Кроме того, демонстрантов поддержали многочисленные организации и союзы, а также многие знаменитости, такие как певец Херберт Грёнемайер и актер Бенно Фюрманн.

Утром 26 августа в Хемнице на юго-востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака. После этих событий город охватили беспорядки. Первого сентября в Хемнице на демонстрации вышли около 9,5 тысячи человек. Было зафиксировано по меньшей мере 25 противоправных действий, в частности, речь идет о телесных повреждениях, ущербе имуществу, сопротивлении сотрудникам полиции и использовании символов запрещенных организаций. Большинство нарушений было зафиксировано в центре города. По итогам демонстраций были задержаны около 300 человек.