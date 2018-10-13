МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Допрос, пытки и момент убийства пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи записались на его Apple Watch, сообщает турецкая газета Sabah со ссылкой на источники.

По информации издания, перед входом в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле Хашукджи оставил своей невесте iPhone и перевел часы Apple Watch в режим записи. Смартфон синхронизировался с часами, которые были у журналиста на руке, говорится в статье.

"В результате аудиозапись допроса, пыток и убийства журналиста была передана на iPhone и затем автоматически загружена на приложение Apple iCloud", — пишет газета. Собеседники издания утверждают, что представители саудовской разведки заметили часы на руке журналиста и попытались удалить с них информацию.

"Однако некоторые записи сохранились, а после их изучения стало ясно, что произошло убийство", — пишет Sabah.

В четверг американские СМИ сообщили, что Анкара рассказала Вашингтону о наличии аудио- и видеозаписей, свидетельствующих о том, что Хашукджи пытали. Из записей следует, что после того, как журналист зашел в консульство 2 октября, он был убит и расчленен.

Хашукджи работает обозревателем американской газеты The Washington Post и с 2017 года проживает в США. По словам невесты журналиста, сотрудники консульства в Стамбуле пригласили его для оформления документов. Девушку в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил ей, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно. С тех пор журналиста никто не видел.

По утверждению Эр-Рияда, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства. Саудовские власти зхаявили, что дипмиссия сотрудничает с Анкарой, чтобы выяснить обстоятельства исчезновения журналиста. При этом президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к случившемуся. Представитель турецкого МИД Хами Аксой сообщил, что Анкара получила от Эр-Рияда разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

Возможны санкции

Великобритания приступила к созданию списка саудовских чиновников и силовиков, против которых королевство введет санкции, если информация об убийстве журналиста подтвердится, сообщает газета Independent со ссылкой на источники.

Подготовкой списка в настоящее время занимается британское министерство иностранных дел, утверждают собеседники газеты. Против перечисленных в нем чиновников могут ввести санкции в соответствии с так называемой "поправкой Магнитского".

Окончательное решение по ограничительным мерам будет зависеть от результатов расследования.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разберется в ситуации с исчезновением оппозиционного журналиста. Он также не исключил "сурового наказания", если окажется, что к пропаже Хашукджи причастен Эр-Рияд.

"Мы будем очень расстроены и недовольны, если это так. Пока они это отрицают", — сказал президент США в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос, отдал ли наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд приказ убить журналиста.

Трамп допустил, что Вашингтон введет ограничительные меры против Эр-Рияда, но подчеркнул, что не хочет отказываться от поставок оружия саудитам и лишать работы граждан США, которые занимаются обеспечением этого заказа. "Этот заказ хотели получить все в мире – и Россия, и Китай", — заключил Трамп.

Бойкот форума

Ряд крупных компаний отказались от участия в крупном форуме "Будущая инвестиционная инициатива" (FII), который пройдет в столице Саудовской Аравии.

На фоне сообщений о возможном убийстве оппозиционного журналиста такое решение приняли американская телекомпания CNN, газета Financial Times, а также главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи.

Второй форум "Будущая инвестиционная инициатива" пройдет в столице Саудовской Аравии 23-25 октября под председательством наследного принца, который также возглавляет совет по экономическим вопросам и общественный инвестиционный фонд.

Журналистские организации не намерены призывать к бойкоту форума "Будущая инвестиционная инициатива" в Эр-Рияде, но настаивают на объяснениях Саудовской Аравии в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашукджи, заявил РИА Новости генеральный секретарь Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикарду Гутьеррес.

"Как организации, которые представляют журналистов, Международная и Европейская федерации уже потребовали правды относительно исчезновения 2 октября саудовского писателя и политического комментатора Джамаля Хашукджи в Стамбуле", — сказал Гутьеррес.

"Но мы не просим ни о каком бойкоте в отношении упомянутого вами мероприятия в Эр-Рияде. Мы не за бойкот или против него. Это просто не наша обязанность, как журналистских организаций, продвигать или осуждать инициативы бойкота, выдвинутые представителями бизнеса. На наш взгляд, это не самый важный вопрос. Мы считаем, что Саудовской Аравии пора рассказать правду", — заявил он. "Мы призываем правительство наследного принца немедленно объяснить, что случилось с Хашукджи и наказать виновных", — подчеркнул генеральный секретарь Европейской федерации журналистов.