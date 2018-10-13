Эксперт оценил уход министра обороны Украины с воинской службы

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Уход министра обороны Украины Степана Полторака с воинской службы фактически не изменит ничего, заявил RT директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

"При нем происходило дальнейшее разрушение ВСУ", — напомнил эксперт, подчеркнув при этом, что украинское военное ведомство было и остается "фикцией".

"Просто произошла замена шила на мыло. Ну снял Полторак погоны, а дальше что?" — спросил он. Коновалов отметил, что человек на посту министра обороны "остался тот же и с тем же мировоззрением".

По мнению эксперта, Полторак может и в дальнейшем занимать свой пост, так как знает, как функционируют коррупционные схемы внутри ведомства.

"Зачем менять его на кого-то? Проще Полторака оставить, потому что никаких задач по изменению ситуации в ВСУ нет", — заключил он.

В субботу министр обороны Степан Полторак подал рапорт об увольнении с воинской службы, принятый президентом страны Петром Порошенко. По словам главы государства, он будет продолжать руководить ведомством в качестве гражданского лица.