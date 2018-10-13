На арсенале под Черниговом возросла интенсивность взрывов

КИЕВ, 13 окт – РИА Новости. Интенсивность детонации боеприпасов на арсенале в Черниговской области в субботу вечером возросла до 44 взрывов в течение часа, сообщает госслужба Украины по ЧС на своем сайте.
"В период с 17 до 18 часов на территории арсенала хранения боеприпасов наблюдалась детонация боеприпасов, до 44 взрывов", — говорится в сообщении.
Арсенал в Черниговской области — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. В минобороны в четверг сообщали, что пожар практически ликвидирован, остались два очага тления, в пятницу из-за ветра увеличилась интенсивность взрывов, в субботу утром в период с 8 до 12 часов произошел только один взрыв.
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