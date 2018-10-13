В Израиле назвали условие возобновления поставок топлива в Газу

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что поставки топлива в сектор Газа возобновятся только в случае прекращения беспорядков и стычек палестинцев с израильскими военными на границе анклава.

Ранее в пятницу Либерман распорядился прекратить поставки топлива в сектор Газа на фоне беспорядков на границе анклава.

"Пока полностью не прекратится насилие в секторе Газа, в том числе запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и поджигание покрышек у израильских поселений, поставки топлива и газа в сектор Газа не возобновятся", — написал Либерман в своем Twitter.

В пятницу на границе с Газой произошли новые стычки палестинцев с израильскими военными. По последним данным, жертвами пятничных столкновений стали шесть палестинцев, еще около 60 получили ранения.

Выступления продолжают полугодовую череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольшие обороты по пятницам.