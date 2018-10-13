Украина согласует кандидатуру нового посла Венгрии

КИЕВ, 13 окт – РИА Новости. Киев в ближайшее время выдаст агреман на кандидатуру нового посла Венгрии на Украине, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин журналистам в Ужгороде в субботу, передает интернет-издание "Европейская правда".

"Будет в ближайшее время (агреман, — ред.). Венгрия предложила кандидатуру представителя дипломатического ведомства, имеет связь с Закарпатьем, и мне даже Петер Сийярто (глава МИД Венгрии, — ред.) сказал, что он уже активно изучает украинский. То есть с назначением посла вопросов нет ", — сказал Климкин.

"У нас есть лучший посол в Будапеште, и мы им гордимся. Я думаю, что и венгры должны назначить такую кандидатуру, которая будет нам помогать", — добавил министр.

Сообщается, что новым посланником Будапешта на Украине должен стать один из самых высоких по рангу венгерских дипломатов, государственный секретарь МИД Иштван Ийдярто. Для его назначения Украина должна согласовать его кандидатуру — выдать агреман.

На прошлой неделе Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Причиной демарша стало недовольство Киева тем, что консульство Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области выдает украинским гражданам венгерские паспорта. Будапешт назвал недружелюбными и рискованными идеи о высылке консула, пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.