Украина согласует кандидатуру нового посла Венгрии

КИЕВ, 13 окт – РИА Новости. Киев в ближайшее время выдаст агреман на кандидатуру нового посла Венгрии на Украине, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин журналистам в Ужгороде в субботу, передает интернет-издание "Европейская правда".
"У нас есть лучший посол в Будапеште, и мы им гордимся. Я думаю, что и венгры должны назначить такую кандидатуру, которая будет нам помогать", — добавил министр.
На прошлой неделе Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Причиной демарша стало недовольство Киева тем, что консульство Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области выдает украинским гражданам венгерские паспорта. Будапешт назвал недружелюбными и рискованными идеи о высылке консула, пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.