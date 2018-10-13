ОП попросит ЮНЕСКО дать оценку сносу памятника воину-освободителю в Литве

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Общественная палата РФ обратится в ЮНЕСКО с просьбой дать оценку демонтажу памятника советскому воину-освободителю неподалеку от литовской деревни Мирославас, заявила РИА Новости глава комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Ранее памятник советскому воину-освободителю по решению руководства самоуправления Алитусского района Литвы демонтировали и отправили в парк-музей советских скульптур Грутас.

"Мы обратимся в ЮНЕСКО с просьбой дать оценку этому вопиющему инциденту и провести специальное заседание о ситуации со сносом исторических памятников на территории прибалтийских государств, в частности монументов советским воинам-освободителям. Мы также напишем нашим коллегам из европейских фондов защиты культуры и исторического наследия с призывом осудить кампанию против исторического наследия", — сказала Сутормина.

По ее словам, снос и демонтаж таких объектов — "настоящая трагедия", "фашизм в отношении культуры и памяти" и "искажение истории, которое грозит самыми страшными последствиями".

Скульптура была установлена в 1985 году на месте одного из первых танковых сражений Великой Отечественной войны. В первоначальном виде она состояла из валунов, на которых были высечены лица двух воинов. В 90-е годы скульптуру взорвали вандалы и голова одного воина была сильно повреждена.

Частный парк-музей Грутас расположен в Друскининкайском районе Литвы, он был основан в 2001 году. В парке представлена большая коллекция памятников, установленных в Литве во времена Советского Союза и демонтированных после восстановления независимости республики.

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