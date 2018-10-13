Захарова уточнила причины заморозки взносов в Совет Европы

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Москва приняла решение заморозить выплату взносов в Совет Европы уже после того, как ее лишили законных прав в ПАСЕ и у нее не осталось возможности отвечать на предъявленные в ее адрес обвинения.

"Вначале российскую делегацию ограничили в ее правах, совершенно законных. Затем российская сторона, учитывая, что не имеет возможности даже отвечать на те обвинения, пусть даже абсурдные, заморозила свои взносы. После этого к нам пришли и сказали: мы не поняли, а почему Россия не платит? На что Россия сказала: вы восстановите наше полное, нормальное, полноценное членство в этой организации", — заявила она в программе "Право знать!" на телеканале "ТВ Центр"

По ее словам, в организации "это вызвало непонимание". "То есть с нами можно делать все, а мы должны еще за это и платить. И когда мы говорим о том, что как-то нелогично получается, все удивляются, что мы знаем о слове "логика", — отметила она.

Генсек СЕ Турбьерн Ягланд в среду в ходе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил, что "если Россия не начнет платить взносы в бюджет Совета Европы до июня 2019 года, комитет министров организации не только может, но и будет обязан исключить ее из списка стран-членов". В четверг, выступая в ПАСЕ и отвечая на вопросы парламентариев, Ягланд сообщил, что, по его данным, Россия может не принимать участие в работе следующей январской сессии и не будет платить взнос.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что Россия может выйти из состава Совета Европы.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.