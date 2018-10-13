Трамп заявил, что сделки с Турцией по пастору Брансону не было

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь в освобождении пастора Эндрю Брансона, отметив при этом, что никакой сделкой с Турцией на этот счет не было.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что власти США и Турции достигли секретного соглашения об освобождении американского пастора Эндрю Брансона.

"Не было НИКАКОЙ СДЕЛКИ с Турцией по освобождению и возвращению пастора Эндрю Брансона. Я не заключаю сделок по заложникам", — написал он у себя в Twitter.

В другом твите Трамп поблагодарил Эрдогана "за его помощь" в этом деле.

There was NO DEAL made with Turkey for the release and return of Pastor Andrew Brunson. I don’t make deals for hostages. There was, however, great appreciation on behalf of the United States, which will lead to good, perhaps great, relations between the United States & Turkey! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 октября 2018 г.

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Президент США сообщил, что примет у себя Брансона в Овальном кабинете в субботу днем. "Будет здорово увидеть его и встретиться с ним", — написал Трамп.

Ранее в пятницу суд турецкого Измира приговорил Брансона к трем годам одному месяцу и 15 дням лишения свободы и освободил его из-под домашнего ареста. Суд засчитал время, которое Брансон провел под арестом, и снял с него все меры пресечения, в том числе запрет на выезд за границу.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела Брансона, задержанного в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота и связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.