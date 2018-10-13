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Новый рыбный рынок Токио: без запаха, звука и вкуса

(обновлено: 17:25 13.10.2018)
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© РИА Новости / Ксения НакаПовар из ресторана на новом рыбном рынке в ТокиоПовар из ресторана на новом рыбном рынке в Токио
© РИА Новости / Ксения Нака

ТОКИО, 13 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Первое, что встречает на новом оптовом рыбном рынке Тоёсу в Токио – это запах. Нет, не оглушающий запах моря, который несся по коридорам и улочкам старого рынка Цукидзи, бывшего достопримечательностью города в течение 80 лет. В Тоёсу с порога встречает запах стерильности. Сначала даже кажется, что он чем-то похож на больничный. Но это просто запах нового здания, отделанного внутри пластиком и стеклом.

Рынок Цукидзи в Токио, Япония. Архивное фото
© РИА Новости / Ксения Нака
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Таким, наверное, и должен быть крупнейший в мире (каким он несомненно станет, как и его предшественник, закрытый на прошлой неделе рынок Цукидзи) оптовый рынок в передовой стране в XXI веке. Огромный, светлый, с четко разграниченными зонами, с выселенными на стеклянную галерею туристами, которые отныне больше никогда не будут мешать торговцам своими назойливыми фотоаппаратами. Сюда не доносятся ни крики, ни запахи снизу. Просторная галерея, с которой можно увидеть и знаменитые торги тунцом. Правда, через стекло. Правда, с высоты нескольких метров. Но зато никаких ограничений – приходи и смотри. На старом рынке из-за наплыва желающих и их "неприличного" по японским меркам поведения – рыбу! тунца! которого сегодня кто-то будет есть – трогать руками!! – пришлось ввести ограничения по численности посетителей и по сезону.

© РИА Новости / Ксения НакаОчередь в ресторан на новом рыбном рынке в Токио
© РИА Новости / Ксения Нака
Очередь в ресторан на новом рыбном рынке в Токио

"Ну какой это рынок! Такой огромный, что я уже не понимаю, где я", — говорит средних лет женщина двум своим спутникам, поднимаясь на эскалаторе на третий этаж.

"Не рынок, а какой-то огромный супермаркет. Рыбный молл?", — похожую точку зрения высказал молодой папа с коляской.

В суши часто добавляют сырую рыбу
© Flickr / Tony Gladvin George
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Бесконечная галерея тянется, лишь изредка освежая унылый стеклянно-пластиковый пейзаж фотографиями с историей рыбных рынков Токио или настоящим погрузчиком, но теперь уже прирученным, на котором можно сфотографироваться (на старом рынке они лихо неслись по каким-то им одним ведомым траекториям, чудом не наматывая на колеса зазевавшихся туристов). Или муляжом огромного тунца. Оно и понятно – вблизи теперь здоровенную тушу тунца не увидеть: спуститься вниз, где идут торги или просто торговля всей и всякой морской живностью, теперь для простого смертного стало делом невозможным.

"Скажите, а когда можно будет купить здесь рыбу?" — на такой наивный вопрос сотрудник рынка отвечает вежливо, устало и заученно. И очень лаконично. – "Никогда. Для этого вам надо стать оптовым покупателем".

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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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И все-таки, возможно, когда-нибудь в Тоёсу начнет бурлить жизнь, захватывая в свой поток ничего не подозревающих туристов, подчиняя себе и одаривая неожиданными находками, как это было на рынке Цукидзи – шумном, грубоватом, немного опасном, пахнущем рыбой и морем. Возможно – потому, что пластиковый новодел Тоёсу с солнечными батареями на крыше и непонятно для чего нужной прогулочной зоной на пятом этаже, кажется, забрал с собой из "кухни Токио" самое главное – дух Цукидзи. Как при переезде забирают домового в старом башмаке.

© РИА Новости / Ксения НакаКитайские туристы покупают японские ножи
© РИА Новости / Ксения Нака
Китайские туристы покупают японские ножи

Рестораны вынесены в отдельные зоны. Все новое, перед каждым из них букеты орхидей в кадках – поздравления от клиентов к открытию. И здесь, как и в Цукидзи, малюсенькие сусечные рестораны, очереди, люди, витрины.

Около крошечного ресторана суси на местах для посетителей на улице расположились трое поваров – зрелище небывалое. Все трое белозубо хохочут, кажется, уже без всякого повода.

"У нас как дела? Да отлично все у нас! Мы уже закрылись – работаем по-старому, до полудня только. Первый день сегодня. Клиенты так и идут. Выручку не считали еще, но точно говорю – все отлично! Все пришли за нами сюда с Цукидзи, спасибо им", — рассказывает самый словоохотливый из всей троицы.

© РИА Новости / Ксения Нака Смотровая площадка нового рыбного рынка в Токио
© РИА Новости / Ксения Нака
Смотровая площадка нового рыбного рынка в Токио

Еще одна зона, где посетители могут соприкоснуться с живым рынком – это третий этаж. Здесь находятся магазины и лавочки, которые в Цукидзи немного пренебрежительно назывались "внешним Цукидзи" — они торгуют рисом и японским хреном васаби, стружкой сушеного полосатого тунца кацуо – незаменимой основы бульона, да и 80% японских блюд, а еще футболками, сувенирами и настоящими японскими ножами. Всем, что понравится туристам, особенно иностранным. Всем, кроме свежей рыбы и морепродуктов.

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"Мы уже закрылись, приходите в следующий раз. Сегодня первый день — такая суматоха", — сетует хозяйка лавки по изготовлению сушеного кацуо, женщина, которой можно дать и 60 лет, и 90. – "Как это до пяти? Нет, ты слышал такое? – громко кричит она вглубь лавки, узнав, что на сайте часы работы рынка указаны с 10 утра до 5 вечера. – "Мы работаем, как всегда. С раннего утра и до полудня, так всегда было. У нас, в Цукидзи", — вдруг выпрямив спину и с неожиданной гордостью заканчивает она.

Рынок Тоёсу официально открылся для оптовиков 11 октября. В субботу он стал доступен и для обычных посетителей и туристов. С начала года они смогут с галереи наблюдать знаменитые аукционы тунца.

© РИА Новости / Ксения НакаМуляж тунца на новом рыбном рынке в Токио
© РИА Новости / Ксения Нака
Муляж тунца на новом рыбном рынке в Токио
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