Новый рыбный рынок Токио: без запаха, звука и вкуса

ТОКИО, 13 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Первое, что встречает на новом оптовом рыбном рынке Тоёсу в Токио – это запах. Нет, не оглушающий запах моря, который несся по коридорам и улочкам старого рынка Цукидзи, бывшего достопримечательностью города в течение 80 лет. В Тоёсу с порога встречает запах стерильности. Сначала даже кажется, что он чем-то похож на больничный. Но это просто запах нового здания, отделанного внутри пластиком и стеклом.
Таким, наверное, и должен быть крупнейший в мире (каким он несомненно станет, как и его предшественник, закрытый на прошлой неделе рынок Цукидзи) оптовый рынок в передовой стране в XXI веке. Огромный, светлый, с четко разграниченными зонами, с выселенными на стеклянную галерею туристами, которые отныне больше никогда не будут мешать торговцам своими назойливыми фотоаппаратами. Сюда не доносятся ни крики, ни запахи снизу. Просторная галерея, с которой можно увидеть и знаменитые торги тунцом. Правда, через стекло. Правда, с высоты нескольких метров. Но зато никаких ограничений – приходи и смотри. На старом рынке из-за наплыва желающих и их "неприличного" по японским меркам поведения – рыбу! тунца! которого сегодня кто-то будет есть – трогать руками!! – пришлось ввести ограничения по численности посетителей и по сезону.
"Ну какой это рынок! Такой огромный, что я уже не понимаю, где я", — говорит средних лет женщина двум своим спутникам, поднимаясь на эскалаторе на третий этаж.
"Не рынок, а какой-то огромный супермаркет. Рыбный молл?", — похожую точку зрения высказал молодой папа с коляской.
"Скажите, а когда можно будет купить здесь рыбу?" — на такой наивный вопрос сотрудник рынка отвечает вежливо, устало и заученно. И очень лаконично. – "Никогда. Для этого вам надо стать оптовым покупателем".
Дух не истребить?
И все-таки, возможно, когда-нибудь в Тоёсу начнет бурлить жизнь, захватывая в свой поток ничего не подозревающих туристов, подчиняя себе и одаривая неожиданными находками, как это было на рынке Цукидзи – шумном, грубоватом, немного опасном, пахнущем рыбой и морем. Возможно – потому, что пластиковый новодел Тоёсу с солнечными батареями на крыше и непонятно для чего нужной прогулочной зоной на пятом этаже, кажется, забрал с собой из "кухни Токио" самое главное – дух Цукидзи. Как при переезде забирают домового в старом башмаке.
Рестораны вынесены в отдельные зоны. Все новое, перед каждым из них букеты орхидей в кадках – поздравления от клиентов к открытию. И здесь, как и в Цукидзи, малюсенькие сусечные рестораны, очереди, люди, витрины.
Около крошечного ресторана суси на местах для посетителей на улице расположились трое поваров – зрелище небывалое. Все трое белозубо хохочут, кажется, уже без всякого повода.
"У нас как дела? Да отлично все у нас! Мы уже закрылись – работаем по-старому, до полудня только. Первый день сегодня. Клиенты так и идут. Выручку не считали еще, но точно говорю – все отлично! Все пришли за нами сюда с Цукидзи, спасибо им", — рассказывает самый словоохотливый из всей троицы.
Еще одна зона, где посетители могут соприкоснуться с живым рынком – это третий этаж. Здесь находятся магазины и лавочки, которые в Цукидзи немного пренебрежительно назывались "внешним Цукидзи" — они торгуют рисом и японским хреном васаби, стружкой сушеного полосатого тунца кацуо – незаменимой основы бульона, да и 80% японских блюд, а еще футболками, сувенирами и настоящими японскими ножами. Всем, что понравится туристам, особенно иностранным. Всем, кроме свежей рыбы и морепродуктов.
Рынок Тоёсу официально открылся для оптовиков 11 октября. В субботу он стал доступен и для обычных посетителей и туристов. С начала года они смогут с галереи наблюдать знаменитые аукционы тунца.