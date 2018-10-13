Захарова назвала Bellingcat "сливным инструментом"

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала британский проект Bellingcat "сливным инструментом".

"Вот, например, Bellingcat. А кто же вам сказал, что это информация? Информацию передают либо официальные представители, либо официальные структуры, официальные ведомства, либо она становится результатом журналистских расследований. Что такое Bellingcat? Это СМИ? Это, простите мне, сливной инструмент", — заявила она в программе "Право знать!" на телеканале "ТВ Центр"

Она также отметила, что "на протяжении полугода все, что дает Великобритания, – это не заявления официальных лиц, не люди, выходящие с открытым забралом к международной общественности и имеющие смелость делать подобные заявления, — все построено на утечках в СМИ".

Проект Bellingcat, ранее уже публиковавший не находившие подтверждения материалы, ранее сообщил, что подозреваемый Лондоном в причастности к "делу Скрипалей" Руслан Боширов "на самом деле" якобы является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига. Позже проект сообщил, что подозреваемый Лондоном в причастности к "делу Скрипалей" Александр Петров якобы является военным врачом ГРУ по имени Александр Мишкин.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. В интервью RT и Sputnik Петров и Боширов заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в частности, на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.