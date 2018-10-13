Захарова назвала Bellingcat "сливным инструментом"

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала британский проект Bellingcat "сливным инструментом"."ТВ Центр".
Она также отметила, что "на протяжении полугода все, что дает Великобритания, – это не заявления официальных лиц, не люди, выходящие с открытым забралом к международной общественности и имеющие смелость делать подобные заявления, — все построено на утечках в СМИ".
Проект Bellingcat, ранее уже публиковавший не находившие подтверждения материалы, ранее сообщил, что подозреваемый Лондоном в причастности к "делу Скрипалей" Руслан Боширов "на самом деле" якобы является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига. Позже проект сообщил, что подозреваемый Лондоном в причастности к "делу Скрипалей" Александр Петров якобы является военным врачом ГРУ по имени Александр Мишкин.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.