Полторак уволился с воинской службы, но остался министром обороны Украины

КИЕВ, 13 окт – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что министр обороны Степан Полторак подал рапорт об увольнении с воинской службы, президент его принял, теперь Полторак будет возглавлять минобороны в качестве гражданского лица.

"Генерал армии Украины Степан Полторак оставляет военную службу. В соответствии с требованиями закона Украины "О национальной безопасности Украины", уже с 1 января следующего года должность министра обороны Украины будет занимать гражданское лицо", — сказал Порошенко, выступая в субботу в Киеве, его заявление транслировали украинские телеканалы.

При этом Порошенко заявил, что принял решение о том, что Полторак продолжит руководить минобороны Украины уже в качестве гражданского министра.

По словам Порошенко, из-за этого министру легче не будет, поскольку на нем остается вся полнота ответственности за обороноспособность страны. Также президент вручил Полтораку высокую государственную награду — Орден Богдана Хмельницкого первой степени. Президент отметил, что Полторак отдал службе в армии 35 лет и возглавил минобороны в самое сложное время.

Летом Верховная Рада приняла закон "О национальной безопасности", который определяет одним из главных национальных интересов членство в Евросоюзе и НАТО, а также предусматривает назначение гражданского министра обороны. Согласно закону, министр обороны Украины назначается на должность Верховной радой Украины по представлению президента Украины из числа гражданских лиц. Также из числа гражданских лиц назначаются и его заместители. Норма вступит в силу с 1 января 2019 года.