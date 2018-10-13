В МИД России не знают, живы ли сейчас Скрипали

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. МИД РФ не располагает информацией о том живы ли сейчас Скрипали, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в программе "Право знать!" на телеканале "ТВ Центр".
"Юлию Скрипаль видели один раз, при странных обстоятельствах – непонятно, где делали съемку, кто ее производил. Сергея Скрипаля не видел вообще никто. Даже не было никаких атрибутированных или приписываемых ему заявлений… Мы не знаем, где эти люди", — добавила Захарова.
В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.