В МИД России не знают, живы ли сейчас Скрипали

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. МИД РФ не располагает информацией о том живы ли сейчас Скрипали, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в программе "Право знать!" на телеканале "ТВ Центр".

"Скрипалей мы не видели. Они — реальные люди. Раньше были живыми, сейчас я не знаю… У нас нет на этот счет никакой информации", — заявила она.

"Юлию Скрипаль видели один раз, при странных обстоятельствах – непонятно, где делали съемку, кто ее производил. Сергея Скрипаля не видел вообще никто. Даже не было никаких атрибутированных или приписываемых ему заявлений… Мы не знаем, где эти люди", — добавила Захарова.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали и отказали в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

