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В мире

Захарова предположила, что Порошенко решил возглавить украинскую церковь

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (206)
(обновлено: 16:59 13.10.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПетр Порошенко. Архивное фотоПетр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления президента Украины Петра Порошенко о церковных делах на Украине, задалась вопросом, не хочет ли он возглавить в стране еще и церковь.

Верующие на Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Котенко
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РПЦ обвинила Киев в призывах к репрессиям против УПЦ
"У меня складывается ощущение, а не хочет ли господин Порошенко еще и церковь возглавить на территории современной Украины? Мне кажется, он скоро будет священников назначать, рукополагать их, так сказать, раздавать значки и флажки и благословлять на работу", — заявила она в программе "Право знать!" на телеканале "ТВ Центр".

Она также отметила, что не припомнит подобных случаев "модерирования внутрицерковных дел" со стороны государства, по крайней мере за последние 20 лет.

"Два волшебных слова – "национальная безопасность и агрессор" – дают индульгенцию, оправдывают любые действия нынешней украинской власти", — заявила она.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви.

Патриарх Варфоломей. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Варфоломей "лишил патриаршества" Филарета. И не дал автокефалию
Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.

Петро автокефальный
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Петро автокефальный
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Уважаемая, госпожа Захарова, занимайтесь дипломатией. За это Вам платят деньги. Не лезьте в церковные распри. Попы сами разберутся, кто из них больше приверженец к Богу. А Бог их сам рассудит. А Порошенко, это Порошенко. Такой же мирянин,как и я,и как Вы. Нравится он нам или не нравится, это наше личное мнение.
Церковь пусть сама решает, чего ей делать, как делать и с кем делать. В конце концов, если довели до такой ситуации, то это исключительно это их недоработка.
17:18
13.10.2018
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