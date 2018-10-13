Захарова предположила, что Порошенко решил возглавить украинскую церковь

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления президента Украины Петра Порошенко о церковных делах на Украине, задалась вопросом, не хочет ли он возглавить в стране еще и церковь.
Она также отметила, что не припомнит подобных случаев "модерирования внутрицерковных дел" со стороны государства, по крайней мере за последние 20 лет.
"Два волшебных слова – "национальная безопасность и агрессор" – дают индульгенцию, оправдывают любые действия нынешней украинской власти", — заявила она.
Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви.
В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.