МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Американский авианосец "Гарри Трумэн" примет участие в крупнейших за последние годы учениях НАТО в Норвегии, чтобы продемонстрировать России готовность США и их союзников по НАТО защитить Атлантику, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на главкома объединенных сил НАТО в Европе Кертиса Скапаротти.

"Это демонстрация нашего потенциала… Мы готовы, мы подготовлены и мы защитим Атлантику", — заявил Скапаротти, отвечая на вопрос о том, какой посыл для Москвы несет авианосец "Гарри Трумэн".

По словам генерала, Россия стала наращивать свое присутствие и модернизировать свои вооруженные силы, поэтому США и НАТО "должны продолжать подготовку, чтобы и дальше доминировать в боеспособности".

Ранее командование НАТО сообщило, что в ходе крупнейших за последние годы учений у российских границ планирует провести около 20 "экспериментов". Учения НАТО Trident Juncture, в которых будут задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, участниц альянса и партнеров, пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября.

Одним из экспериментов станет отработка оперативного развертывания координационно-командного модуля для размещения и управления военно-воздушными силами, предоставленными странами-союзниками.

Во вторник генерал-лейтенант норвежских вооруженных сил Руне Якобсен сообщил на брифинге в НАТО, что не входящие в альянс Швеция и Финляндия откроют свое воздушное пространство для операций в рамках учений Trident Juncture.

По его словам, основной район учений будет располагаться на расстоянии более 1 тысячи километров от российской границы, а воздушные операции могут проходить на расстоянии 500 километров от границы.