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Климкин осудил публикацию списка лиц с гражданством Венгрии на "Миротворце"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2018 (184)
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© РИА Новости / Михаил ПалинчакПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фотоМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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КИЕВ, 13 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин категорически осудил публикацию на скандально известном сайте "Миротворец" списка украинских госслужащих и депутатов местных советов, которые якобы получили венгерское гражданство, передает украинское интернет-издание "Европейская правда".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
© AFP 2018 / DPA/Bernd von Jutrczenka
Глава МИД Венгрии попал в базу данных украинского сайта "Миротворец"

Ранее сайт "Миротворец" опубликовал список из 313 жителей Закарпатья, которые имеют венгерские паспорта и при этом являются госслужащими и чиновниками местного самоуправления. Интернет-издание "Европейская правда" позже сообщило, что посол Украины в Будапеште Любовь Непоп в среду была вызвана в венгерский МИД в связи с этой публикацией.

Сообщается, что в субботу на пресс-конференции в Ужгороде министр отметил, что работа в государственных органах лиц с двойным гражданством прямо запрещена законодательством. В то же время распространение списков нарушителей является, по мнению министра, неприемлемым.

"Мы все прекрасно понимаем, что законы надо выполнять. У нас есть статья 19 закона о гражданстве, а также статья 19 закона о государственной службе. Все это прекрасно понимают, и здесь вопросов нет. Но я категорически против, чтобы показывать на венгров пальцем как на предателей или травить венгров, или обвинять их в сепаратизме", — пояснил он.

Актер Дмитрий Орлов. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Актер Дмитрий Орлов попал в базу данных сайта "Миротворец"

"Меня беспокоит, что появляются сравнения венгров, которые получили второе гражданство, и преступников, которые борются против Украины. Мы должны четко сказать, что это не одно и то же", — заявил министр, добавив, что ему не известен источник происхождения опубликованных данных.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

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